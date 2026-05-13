شرطة برلين تنفذ حملة مداهمات واسعة ضد انتشار الأسلحة النارية

شنت الشرطة الألمانية في برلين حملة مداهمات واسعة النطاق لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشار الأسلحة النارية.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء يشارك عدد كبير من عناصر الشرطة في تفتيش شقق ومبانٍ أخرى في عدة أحياء من العاصمة الألمانية. وقال متحدث باسم الشرطة إن تفاصيل إضافية ستعلن خلال اليوم.

وذكرت صحيفة "برلينر تسايتونج" أن عدة مئات من رجال الشرطة يشاركون في الحملة، بينهم عناصر من وحدات خاصة.

وبسبب تصاعد جرائم العنف في برلين، التي شهدت العديد من حوادث إطلاق النار على مدار أكثر من عام، أنشأ المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في الولاية في نوفمبر 2025 وحدة خاصة تحمل اسم "فيروم"، وهي كلمة لاتينية تعني (الحديد). كما شكلت النيابة العامة مجموعة تحقيق خاصة باسم "تيلوم" (الرمح).