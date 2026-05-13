زيادة توليد الطاقة من الفحم في اليابان وسط حرب إيران

زاد توليد الطاقة من الفحم في اليابان، بينما تراجع ناتج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي، حيث يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى خنق إمدادات الوقود الأحفوري الأقل تلويثا ويرفع الأسعار.

وارتفع المتوسط المتحرك لمدة 30 يوما لتوليد الطاقة بالفحم في جميع أنحاء الجزر الرئيسية في اليابان، بنسبة 17% أمس الثلاثاء، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكان أعلى باستمرار منذ أواخر مارس، حسب البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتظهر الأرقام تراجع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 10%. ولا يزال مضيق هرمز الحيوي مغلقا بشكل فعلي منذ بدء الحرب الإيرانية في أواخر فبراير الماضي، مما يحد من شحنات الطاقة من منطقة تمثل عادة خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأدى هجوم وقع في وقت مبكر من الصراع على أكبر محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم في قطر إلى زيادة الضغط ودفع المشترين إلى البحث عن مصادر إمداد بديلة.