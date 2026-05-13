الآلاف يحتجون في الأرجنتين ضد خفض تمويل الجامعات العامة

احتج عشرات الآلاف في الأرجنتين أمس الثلاثاء ضد خفض التمويل المخصص للجامعات العامة.

وخرج طلاب ومدرسون وممثلو النقابات وشخصيات معارضة إلى الشوارع في بوينس آيرس ومدن أخرى للاحتجاج على السياسات التقشفية للرئيس خافيير ميلي، الذي تولى السلطة عام 2023.

واحتشد المتظاهرون في ميدان بلازا دي مايو، خارج القصر الرئاسي في بوينس آيرس.

وكٌتب في إحدى اللافتات التي حملها المتظاهرون" بدون تعليم، ليس هناك مستقبل".

وذكرت صحيفة كلارين أن المنظمين قالوا إن نحو 600 ألف شخص شاركوا في العاصمة و 5ر1 مليون في أنحاء الأرجنتين. مع ذلك، أفادت صحيفة لا ناسيون بأن عدد المتظاهرين في بوينس آيرس بلغ نحو 120 ألف شخص.

وتطالب المسيرات الاحتجاجية بتطبيق قانون تم التصديق عليه بالفعل في الكونجرس لتمويل الجامعات الحكومية، التي لا تفرض رسوما دراسية في الأرجنتين.

وقدمت الحكومة طعنا على القانون، قائلة إنه لا يحدد من أين سيأتي التمويل. بدلا من ذلك، طالبت بالمزيد من الشفافية والكفاءة فيما يتعلق بالإنفاق.

ويشار إلى أن الأمر مطروح حاليا أمام المحكمة العليا.