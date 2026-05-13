كوريا الجنوبية تبحث المساهمة تدريجيا في تأمين الملاحة بمضيق هرمز

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو باك، اليوم الأربعاء، إن سول تدرس المساهمة بشكل تدريجي في الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى ​اتخاذ خطوات داعمة دون الوصول إلى حد المشاركة العسكرية.

وصرح آن خلال مؤتمر صحفي ‌في واشنطن مع صحفيين كوريين جنوبيين بأنه نقل موقف سيول خلال اجتماع مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث يوم الاثنين.

وقال آن في تصريحات أكدتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية "قلنا على هذا المستوى تقريباً إننا سنشارك بشكل أساسي كعضو مسئول ​في المجتمع الدولي، وإننا سنراجع سبل المساهمة بشكل تدريجي"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

إلى ذلك، قالت شركة "بتروفيتنام أويل"، الذراع التجارية لشركة النفط الحكومية الفيتنامية، في رسالة​ أمس الثلاثاء، إنها طلبت من البحرية الأمريكية السماح لناقلة نفط خام ‌محملة بنفط عراقي بالمرور عبر مضيق هرمز لتزويد مصفاة فيتنامية بإمدادات بالغة الأهمية.

وأظهرت ​بيانات تتبع السفن على منصة "مارين ترافيك" أن ناقلة ⁠النفط العملاقة "أجيو فانوريوس 1"، التي ترفع علم مالطا وتحمل مليوني برميل من النفط ​الخام، أبحرت من مضيق هرمز يوم الأحد، وكانت تعبر خليج عُمان قبل ​أن تعود أدراجها يوم الاثنين.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان رداً على استفسار من وكالة رويترز بشأن ناقلة النفط: "أعادت القوات الأمريكية توجيه السفينة كجزء من إنفاذ الحصار المستمر ضد إيران".

ولم ​يتضح من البيان ما إذا كانت البحرية الأمريكية ستسمح في نهاية المطاف للناقلة ​بالانطلاق إلى فيتنام.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن السفينة أبحرت عبر مضيق هرمز يوم ‌الأحد ⁠مستخدمة الممر الذي خصصته إيران لناقلات النفط.

وقال هوانج ​دينه تونج، نائب ⁠رئيس شركة بتروفيتنام أويل، في رسالة اطلعت عليها رويترز وأرسلت إلى الجيش الأمريكي وبعثات دبلوماسية أمريكية: "هذه الشحنة ذات أهمية ​قصوى لمصفاة نغي سون وللجمهورية الاشتراكية الفيتنامية وللشعب الفيتنامي"، مضيفا: "مخزونات المواد ​الخام في ⁠مصفاة نغي سون منخفضة جداً، وأي تأخير إضافي ينذر بوقف إنتاج المصفاة مع عواقب متتالية على ملايين المستهلكين والشركات والخدمات العامة والصناعات في فيتنام".

وقالت الشركة إنها أكدت "بشكل قاطع" ⁠أن السفينة ​كانت تحمل نفطاً خاماً عراقياً من البصرة باعته ​شركة تسويق النفط العراقية سومو بعد تحميل الناقلة بالنفط في الفترة من 10 إلى 14 أبريل الماضي.