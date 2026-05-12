رئيس وزراء إسبانيا عن احتفال لامين يامال بعلم فلسطين: إسبانيا اعترفت بالدولة الفلسطينية

علّق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على اللقطة التي أثارت تفاعلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر النجم الشاب لامين يامال وهو يرفع علم فلسطين خلال احتفالات تتويج فريقه برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

وكان فريق برشلونة قد تُوج رسميًا بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو الأخيرة، التي أُقيمت الأحد الماضي على ملعب "كامب نو"، بهدفين دون رد.

واحتشد جمهور برشلونة في مختلف أرجاء المدينة للاحتفال بالفريق وسط أجواء مميزة، حيث تواجد اللاعبون على متن حافلة مكشوفة، وظهر لامين يامال وهو يلوّح بعلم فلسطين، في لقطة حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

وخلال مؤتمر صحفي جمع رئيس الوزراء الإسباني بمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، سأل أحد الصحفيين سانشيز عن اللقطة، قائلًا: "خلال احتفالات برشلونة شاهدنا لامين يامال يلوّح بعلم فلسطين، وهو شخصية مؤثرة للغاية ولديه عدد هائل من المتابعين، وأود معرفة رأيك بشأن هذه اللفتة"، وفق وكالة "سبوتنيك".

وردّ سانشيز قائلًا: "إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين، ومنذ اللحظة الأولى أدانت إسبانيا هجمات حماس، وبعد ذلك أدانت الحرب التي تُرتكب من قبل السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة".

وكان برشلونة قد حقق إنجازًا جديدًا بعد فوزه على ريال مدريد بنتيجة 2-0، ليتوج بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي.