حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة 3 متهمين، في اتهامهم بإدارة أنشطة المراهنات الإلكترونية عبر تطبيق "1XBET"، لجلسة 20 مايو الجاري للنطق بالحكم.

وكانت أسندت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، للمتهمين تهمة إدارة أنشطة المراهنات عبر تطبيق "1XBET"، وقررت إحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول أقر خلال التحقيقات أنه كان يتولى إدارة 7 حسابات بصفته وكيلًا عن تطبيق المراهنات "1XBET"، موضحًا أنه كان يتلقى تعليمات مباشرة من القائمين على إدارة التطبيق من خارج البلاد، لتنفيذ عمليات تحويلات مالية تشمل السحب والإيداع لصالح المتراهنين داخل مصر.

وأضاف المتهم، في أقواله، أنه استعان بآخرين لمساعدته في إدارة حركة التحويلات المالية عبر المحافظ الإلكترونية، مقابل حصولهم على نسب عمولة من إجمالي العمليات التي كانوا ينفذونها.