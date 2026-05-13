إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه والتخلص من جثته في مصرف مياه بالشرقية للمفتي

أصدرت الدائرة الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار سامي عبدالحليم، رئيس المحكمة، اليوم، قرارا في القضية رقم 19734 جنايات مركز أبو كبير لسنة 2024، بإحالة أوراق شاب إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام، وحددت جلسة 15 يوليو القادم للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل صديقه والتخلص من جثته في مصرف مياه إثر خلافات سابقة بينهما بمركز أبو كبير.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم "محمود ح. ال. ح"، 26 عاما، صاحب محل لبيع الأحذية، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "عبدالله م." والتخلص من جثته في مصرف مياه إثر خلافات سابقة بينهما.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك أداة (ملعقة)، فاستدرجه إلى مسكنه محل الواقعة، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بالأداة في عنقه، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، ثم تخلص من الجثمان بوضعه في جوال بلاستيكي وإلقائه في مصرف مياه على النحو المبين بالتحقيقات.