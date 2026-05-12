رصد سفينة حربية روسية قبالة جزيرة ألمانية

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن مدمرة روسية ترسو حاليا قبالة جزيرة فيهمارن الألمانية الواقعة في بحر البلطيق.

وذكر المتحدث، أنه يُعتقد أن السفينة جزء من جهود روسيا لمراقبة أسطول الظل الذي تسيره للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وذكر متحدث باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن الحلفاء يراقبون حركة السفن الحربية الروسية في بحر البلطيق، بما في ذلك السفن المرتبطة بمهمة المجموعة البحرية الدائمة الأولى التابعة للناتو بقيادة الفرقاطة الألمانية ساكسونيا.

ومنذ ذلك الحين وصلت الفرقاطة الفرنسية أوفرن إلى المنطقة لتعقب المدمرة الروسية سفيرومورسك قرب فيهمارن، وفقا لصحيفة "كيلر ناخريشتن" المحلية.

ولم يفاجئ تواجد السفن الحربية الروسية قبالة سواحل ألمانيا المسؤولين في برلين.