اتحاد رفع الأثقال يهنئ ميرنا طنطاوي بعد تتويجها بثلاث ميداليات في بطولة إفريقيا

هنأ مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، برئاسة محمد عبد المقصود، اللاعبة ميرنا طنطاوي، لاعبة المنتخب الوطني، بعد تألقها اللافت في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكبار المقامة بمدينة الإسماعيلية، وتوجها بثلاث ميداليات متنوعة ضمن منافسات وزن 53 كجم.

وحققت ميرنا طنطاوي الميدالية الفضية في منافسات الخطف برفع 79 كجم، قبل أن تضيف الميدالية البرونزية في الكلين والنتر برفع 98 كجم، لتختتم مشاركتها بالحصول على الميدالية الفضية في المجموع بمجموع 177 كجم، في إنجاز جديد يعكس تطور مستوى اللاعبات المصريات على الساحة القارية.

وتستضيف مصر منافسات البطولة الإفريقية لرفع الأثقال للكبار خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة نخبة من أقوى لاعبي القارة الإفريقية.

وفي السياق ذاته، أعلن علاء حسن كامل، مدير المنتخبات الوطنية، جدول مشاركات المنتخب المصري في البطولة، والذي جاء كالتالي:

ميرنا طنطاوي، وزن 53 كجم — الثلاثاء الساعة 6 مساءً.

نورا عصام حلمي، وزن 58 كجم — الأربعاء الساعة 10 صباحًا.

هاجر رشدي، وزن 63 كجم — الأربعاء الساعة 4 عصرًا.

شيماء عبد الناصر، وزن 69 كجم — الخميس الساعة 12 ظهرًا.

روفيدة فتحي، وزن 77 كجم — الخميس الساعة 4 عصرًا.

سارة سمير، وزن 86 كجم — الجمعة الساعة 3 عصرًا.

ميار عبد القادر وفاطمة صادق، وزن +86 كجم — الجمعة الساعة 3 عصرًا.

أحمد حسين ونور الدين زكي، وزن 65 كجم — الأربعاء الساعة 6 مساءً.

أحمد سعيد، وزن 71 كجم — الخميس الساعة 2 ظهرًا.

عبد الرحمن يونس، وزن 88 كجم — الجمعة الساعة 5 مساءً.

أحمد عاشور وكريم كحلة، وزن 94 كجم — الجمعة الساعة 7 مساءً.

أحمد جمال ومحمود حسني، وزن 110 كجم — السبت الساعة 12 ظهرًا.