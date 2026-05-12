تحطم طائرة تدريب بسلاح الجو الأمريكي ونجاة الطيارين الاثنين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسئولون بالجيش الأمريكي، إن طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الأمريكي تحطمت اليوم الثلاثاء غربي ولاية ألاباما فيما تمكن الطياران من قذف نفسهما بسلام.

وقال مسئولون عسكريون، إن طائرة من طراز تي- 38 تالون 2 من قاعدة سلاح الجو في ميسيسيبي تعرضت لحادث ظهر اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان صحفي من مسؤولي القاعدة: "لم تتسن معرفة سبب الحادث حتى الآن وسيجري مجلس تحقيق السلامة تحقيقا بشأنه".

وذكر مكتب الشئون العامة في قاعدة كولومبوس لسلاح الجو، أنه لا يمكنه الإدلاء بمعلومات عن حالة الطيارين خلافا لذكر أنهما قذفا نفسهما بسلامة.

وتضم القاعدة الجوية الجناح الـ14 للتدريب الجوي، الذي يتولى تدريب الطيارين على مجموعة متنوعة من الطائرات. يشار إلى أن الطائرة تي- 38 تالون طائرة تدريب نفاثة فرط صوتية.