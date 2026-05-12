 تحطم طائرة تدريب بسلاح الجو الأمريكي ونجاة الطيارين الاثنين - بوابة الشروق
الأربعاء 13 مايو 2026 12:07 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

تحطم طائرة تدريب بسلاح الجو الأمريكي ونجاة الطيارين الاثنين

كولومبوس (أمريكا) - أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 12 مايو 2026 - 11:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مايو 2026 - 11:58 م

قال مسئولون بالجيش الأمريكي، إن طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الأمريكي تحطمت اليوم الثلاثاء غربي ولاية ألاباما فيما تمكن الطياران من قذف نفسهما بسلام.

وقال مسئولون عسكريون، إن طائرة من طراز تي- 38 تالون 2 من قاعدة سلاح الجو في ميسيسيبي تعرضت لحادث ظهر اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان صحفي من مسؤولي القاعدة: "لم تتسن معرفة سبب الحادث حتى الآن وسيجري مجلس تحقيق السلامة تحقيقا بشأنه".

وذكر مكتب الشئون العامة في قاعدة كولومبوس لسلاح الجو، أنه لا يمكنه الإدلاء بمعلومات عن حالة الطيارين خلافا لذكر أنهما قذفا نفسهما بسلامة.

وتضم القاعدة الجوية الجناح الـ14 للتدريب الجوي، الذي يتولى تدريب الطيارين على مجموعة متنوعة من الطائرات. يشار إلى أن الطائرة تي- 38 تالون طائرة تدريب نفاثة فرط صوتية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك