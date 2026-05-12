الممثل السامي للبوسنة يعرب عن قلقه بشأن مستقبل البلاد في آخر خطاب بالأمم المتحدة

أعرب الممثل السامي للبوسنة والهرسك كريستيان شميدت، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن مستقبل البلاد، حيث ألقى كلمة أمام مجلس الأمن الدولي للمرة الأخيرة قبل استقالته.

وقال شميدت، وهو سياسي ألماني محافظ يشغل هذا المنصب منذ أغسطس 2021، إن البوسنة والهرسك "تتحرك في مسار ضيق".

وذكر شميدت للمجلس، أن هذا المسار "يؤدي إما نحو الاستدامة المؤسسية وتعزيزها، والتنشيط الاقتصادي وسيادة القانون ومعايير الحكم الديمقراطي، أو نحو مزيد من الركود الناجم عن العرقلة السياسية والتفكيك التدريجي لمؤسسات الدولة".

وأعلن شميدت، استقالته قبيل جلسة اليوم الثلاثاء، وقال إنه "قرار شخصي".

ويتمتع الممثل الأعلى بصلاحيات كبيرة لدعم اتفاق دايتون لعام 1995، الذي أنهى حرب البوسنة، ويمتلك المنصب سلطة إقالة المسئولين المنتخبين وسن القوانين وإنشاء مؤسسات جديدة.