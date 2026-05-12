عضو بالكونجرس الأمريكي: لا أثق في باكستان للتوسط في حرب إيران

أعرب عضو الكونجرس الأمريكي ذو النفوذ ليندسي جراهام، عن غضبه تجاه تقرير إعلامي يزعم أن باكستان، التي لعبت دورا رائدا في الجهود الرامية للتوسط لإنهاء حرب إيران، سمحت لطهران بوضع طائرات في قواعد باكستانية.

وقال السيناتور الجمهوري خلال جلسة استماع للجنة بمجلس الشيوخ، سأل خلالها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين عما إذا كان التقرير دقيقا: "أنا لا أثق في باكستان على الإطلاق".

واختار كل من هيجسيث وكين، عدم التعليق على ذلك .

وقال جراهام: "إذا كان لديهم بالفعل طائرات إيرانية متوقفة في القواعد الباكستانية لحماية الأصول العسكرية الإيرانية، فإن ذلك يخبرني أنه يجب علينا البحث عن شخص آخر للتوسط".

وأشار إلى أن هذا هو السبب في توقف المفاوضات بين واشنطن وطهران منذ أسابيع.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلا عن مسئولين حكوميين أمريكيين لم تسمهم، أن طهران نقلت عدة طائرات عسكرية إلى قاعدة قرب إسلام آباد بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران في أوائل أبريل.

ورفضت وزارة الخارجية الباكستانية، التقرير ووصفته بأنه "مضلل" و"مثير" في بيان على منصة إكس.

وقالت إن بعض الطائرات الإيرانية والأمريكية وصلت إلى باكستان في أعقاب الإعلان عن وقف إطلاق النار لدعم اللوجستيات الخاصة بمفاوضات السلام بين البلدين المنعقدة في إسلام آباد.

وأضافت أن بعض الطائرات والأفراد ظلوا لاحقا في البلاد تحسبا لمزيد من المحادثات.

وفي الوقت نفسه، قال ترامب إنه لن يستبدل باكستان كوسيط.. وقال: "لا، إنهم رائعون".