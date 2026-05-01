الأهلي يؤجل ملفات الكرة لما بعد الدوري

قررت إدارة النادي الأهلي تأجيل جميع الملفات الخاصة بالإحلال والتجديد في قطاع كرة القدم، لما بعد نهاية الموسم الجاري، الذي ينتهي يوم الأربعاء بعد المقبل، بخوض أخر مباراة في الدوري الممتاز، أمام المصري البورسعيدي.

واستقر ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، اللذان توليا ملف إدارة قطاع كرة القدم تأجيل الإعلان عن أي قرارات تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، لحين حسم موقف الفريق الأول في بطولة الدوري.

وتؤكد إدارة الأهلي على أهمية توفير الهدوء في ملف قطاع الكرة بالنادي، من أجل استمرار منافسة الفريق على فرصه في الحصول على بطولة الدوري هذا الموسم، أو حصد مقعد مؤهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الموسم المقبل، بدلًا من المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الأهلي للفوز على المصري البورسعيدي، مع هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، وتعثر بيراميدز أمام سموحة، من أجل التتويج ببطولة الدوري، فيما يحتاج الأحمر لهزيمة الأبيض، أو تعادل الفريق السماوي، من أجل حصد مقعد مؤهل لدوري أبطال أفريقيا.

وترى إدارة الأهلي أن للفريق فرصه في المنافسة بالدوري، وهو ما يتوجب العمل عليه الآن، حتى وإن كانت حظوظ الأحمر بعيدة حسابيًا، خصوصًا وأن النادي سيكون أمامه متسعًا من الوقت بعد نهاية الموسم للإعلان عن قراراته الجديدة.

وأجلت إدارة النادي الأهلي الإعلان عن تعيين عصام سراج الدين، مديرًا جديدًا للتعاقدات والتسويق، بجانب بعض التعيينات الأخرى في قطاع الكرة، خصوصًا في فئات الناشئين، وإدارات الكشافة، لحين انتهاء منافسات الموسم الجاري.