ميرنا طنطاوي تتوج بـ 3 ميداليات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكبار

توجت لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال ميرنا طنطاوي بثلاث ميداليات خلال منافسات بطولة إفريقيا للكبار المقامة بمدينة الإسماعيلية، في إنجاز جديد يضاف لسجل اللعبة المصرية على المستوى القاري.

وأعلن الاتحاد المصري لرفع الأثقال عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن ميرنا حققت الميدالية الفضية في منافسات الخطف بعد رفع 79 كجم، قبل أن تضيف الميدالية البرونزية في الكلين والنتر برفع 98 كجم، ثم عززت رصيدها بفضية المجموع بعد تحقيق إجمالي 177 كجم، ضمن منافسات وزن أقل من 53 كجم.

وتستضيف مصر البطولة الإفريقية لرفع الأثقال للكبار خلال الفترة من 10 حتى 16 مايو الجاري، بمشاركة واسعة من أبرز لاعبي القارة.

وأعلن علاء حسن كامل، مدير المنتخبات الوطنية، جدول مشاركات المنتخب الوطني في البطولة، والذي جاء كالتالي:

ميرنا طنطاوي، وزن 53 كجم — الثلاثاء الساعة 6 مساءً.

نورا عصام حلمي، وزن 58 كجم — الأربعاء الساعة 10 صباحًا.

هاجر رشدي، وزن 63 كجم — الأربعاء الساعة 4 عصرًا.

شيماء عبد الناصر، وزن 69 كجم — الخميس الساعة 12 ظهرًا.

روفيدة فتحي، وزن 77 كجم — الخميس الساعة 4 عصرًا.

سارة سمير، وزن 86 كجم — الجمعة الساعة 3 عصرًا.

ميار عبد القادر وفاطمة صادق، وزن +86 كجم — الجمعة الساعة 3 عصرًا.

أحمد حسين ونور الدين زكي، وزن 65 كجم — الأربعاء الساعة 6 مساءً.

أحمد سعيد، وزن 71 كجم — الخميس الساعة 2 ظهرًا.

عبد الرحمن يونس، وزن 88 كجم — الجمعة الساعة 5 مساءً.

أحمد عاشور وكريم كحلة، وزن 94 كجم — الجمعة الساعة 7 مساءً.

أحمد جمال ومحمود حسني، وزن 110 كجم — السبت الساعة 12 ظهرًا.