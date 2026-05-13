لافروف: العلاقات بين روسيا وأمريكا تشهد تقدما ضئيلا رغم الحوار القائم

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن أسفه لعدم إحراز تقدم في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال لافروف، خلال مقابلة أجراها مع قناة "آر تي إنديا" الحكومية، اليوم الأربعاء، إنه على الرغم من وجود مباحثات واسعة بشأن مشاريع مشتركة محتملة بين البلدين، فإن القليل منها تحقق على أرض الواقع.

وأضاف لافروف، أن روسيا رحبت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف "الحوار المنتظم" مع موسكو، لكنه أشار إلى أن "كل شيء آخر" لا يزال يسير وفق النهج الذي أرساه الرئيس السابق جو بايدن، مع استمرار العقوبات وفرض إجراءات أمريكية جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي.

يذكر أنه تم استئناف الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو، في عهد ترامب، بما في ذلك عدة مكالمات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى اجتماع عقد في ألاسكا في أغسطس 2025.

ومع ذلك، يوجه الرئيس الأمريكي، انتقادات إلى روسيا بين الحين والآخر.

وتعتبر الولايات المتحدة، نفسها وسيطا في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، التي بدأت قبل أكثر من أربع سنوات، وشاركت مؤخرا في المفاوضات بين موسكو وكييف.

ومع ذلك، لم تحقق تلك المحادثات أي اختراق كما لم يتم تحديد موعد لعقد جولة جديدة من المفاوضات.