طيران الهند تقلص رحلاتها الدولية بسبب الصراع في الشرق الأوسط

قالت شركة "طيران الهند"، اليوم الأربعاء، إنها ستقلص رحلاتها مؤقتا على عدة خطوط دولية بين ​يونيو وأغسطس، مشيرة إلى قيود ‌المجال الجوي في بعض المناطق وارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى مستويات قياسية.

وأدت حرب إيران إلى حالات إغلاق للمجال ​الجوي، وفرض مسارات بديلة أطول للرحلات، علاوة ​على الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود العالمية، مما ⁠زاد الضغط على شركات الطيران العاملة في ​جميع أنحاء العالم، وفقاً لوكالة رويترز.

وتتعرض شركة طيران الهند، التي تمتلك ​شركة الخطوط الجوية السنغافورية حصة تبلغ نحو 25 بالمئة منها، بينما تمتلك شركة تاتا صانز النسبة المتبقية، لخسائر متزايدة واضطرابات تشغيلية ​مرتبطة بالصراع، مما أدى إلى زيادة كبيرة ​في النفقات وفاقم آثار حظر المجال الجوي الباكستاني.

وأغلقت إسلام آباد ‌مجالها ⁠الجوي أمام شركات الطيران الهندية العام الماضي وسط توترات عسكرية بين الجارتين النوويتين.

واستقال النيوزيلندي كامبل ويلسون من منصب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الهند في أبريل وسط ​خسائر مستمرة ⁠وتدقيق رقابي.

وأوردت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن فينود كانان، ​المدير التنفيذي للخطوط الجوية السنغافورية، ونيبون أجاروال، ​المدير ⁠التجاري لشركة طيران الهند، هما المرشحان الأوفر حظا لخلافته.

وستعلق شركة طيران الهند مؤقتا رحلاتها على خطي دلهي-شيكاجو ومومباي-نيويورك. ⁠وفي ​أوروبا، ستقلل الشركة من وتيرة ​رحلاتها من دلهي إلى باريس وميلانو وروما.

وفي آسيا، تم تعليق ​الرحلات بين دلهي وشنغهاي.