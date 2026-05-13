بولندا ترفع جاهزية سلاح الجو بسبب غارات روسيا على أوكرانيا

قال ​الجيش البولندي، ‌اليوم الأربعاء إن بولندا ​نشرت طائرات ​مقاتلة في إطار ⁠إجراءات احترازية ​بسبب غارات ​جوية روسية على أوكرانيا.

وأوضحت قيادة ​العمليات بالقوات ​المسلحة البولندية في ‌منشور ⁠على منصة إكس: "تعمل الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر ​المناوبة، ​ووصلت ⁠أنظمة الدفاع الجوي ​الأرضية ​والاستطلاع ⁠بالرادار إلى حالة تأهب ⁠قصوى"، وفقاً لوكالة رويترز.

من ناحية أخرى، دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس فيرست "حقوق الإنسان أولا" بولندا إلى وقف دعم رحلات الترحيل ​الأمريكية لمواطنين أوكرانيين عبر أراضيها، مشيرة إلى أن هذه ‌الممارسة ربما تنتهك القانون الدولي.

وذكرت المنظمتان، في بيان مشترك، أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية نفذت عمليتي ترحيل على الأقل عبر بولندا في نوفمبر 2025 ومارس 2026، إذ رحلت ​ما يربو على 50 شخصا إلى أوكرانيا.