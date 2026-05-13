السفير سيمون كرم يترأس وفد لبنان في الجولة الثالثة من المفاوضات مع إسرائيل بواشنطن

وصل السفير اللبناني السابق سيمون كرم، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لترؤس الوفد اللبناني المشارك في الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، والتي تُعقد برعاية أمريكية.

ويضم الوفد اللبناني سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، ندى معوض، إلى جانب الملحق العسكري وعدد من الدبلوماسيين العاملين في السفارة اللبنانية بواشنطن، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وبحسب المعلومات المتداولة، سيجري الوفد اللبناني لقاءات ثنائية تمهيدية مع مسئولين أمريكيين قبل انطلاق الاجتماع الثلاثي الذي يضم الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية واشنطن.

ومن المنتظر أن تدخل المباحثات في يومها الثاني مرحلة نقاشات موسعة وتفصيلية حول الملفات المطروحة، على أن يعود الوفد اللبناني لاحقا إلى بيروت لعرض نتائج المحادثات على المسئولين اللبنانيين، تمهيدا لاتخاذ موقف من المقترحات التي سيقدمها الجانبان الأمريكي والإسرائيلي.

وتشهد العلاقات اللبنانية الإسرائيلية تطورا دبلوماسيا غير مسبوق منذ إطلاق مسار المفاوضات المباشرة بين الطرفين بوساطة أمريكية في أبريل 2026.

وانعقدت الجولة الأولى في 14 أبريل، أعقبتها جولة ثانية في 23 أبريل بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما تُعقد الجولة الثالثة يومي 14 و15 مايو الجاري.

وتنقسم المفاوضات إلى مرحلتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، بينما تركز الثانية على ملفات الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى، وعودة النازحين، إضافة إلى ملف إعادة الإعمار.

ويؤكد لبنان تمسكه بضرورة تثبيت وقف النار كمدخل أساسي لأي تقدم تفاوضي، مع رفضه إجراء مفاوضات في ظل استمرار العمليات العسكرية.