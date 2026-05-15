نجم ليفربول يعادل رقم مايكل أوين

عادل ريو نجوموها مهاجم ليفربول الشاب، رقما مميزا لنجم الفريق الإنجليزي السابق، مايكل أوين، وذلك قبل مشاركته مع فريقه ضد أستون فيلا اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشارك نجوموها أساسيا في تشكيل فريقه لخوض مباراة الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري، والتي تقام على ملعب فيلا بارك.

وذكرت شبكة "أوبتا" الإحصائية أن نجوموها يستعد لخوض المباراة رقم 18 في البريميرليج الليلة، ليتساوى مع الرقم المميز المُسجل باسم مايكل أوين بـ18 مباراة، عندما كان بنفس عمره.

وأظهر نجوموها تألقا لافتا جعل مدربه الهولندي آرني سلوت يثق في قدراته من أجل قيادة الهجوم في بعض المباريات، كما سجل هدفا مهما في الفوز 3-2 على نيوكاسل بالدوري الأول من الدوري هذا الموسم.