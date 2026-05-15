 نجم ليفربول يعادل رقم مايكل أوين - بوابة الشروق
الجمعة 15 مايو 2026 9:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

نجم ليفربول يعادل رقم مايكل أوين

الشروق
نشر في: الجمعة 15 مايو 2026 - 9:40 م | آخر تحديث: الجمعة 15 مايو 2026 - 9:40 م

عادل ريو نجوموها مهاجم ليفربول الشاب، رقما مميزا لنجم الفريق الإنجليزي السابق، مايكل أوين، وذلك قبل مشاركته مع فريقه ضد أستون فيلا اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشارك نجوموها أساسيا في تشكيل فريقه لخوض مباراة الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري، والتي تقام على ملعب فيلا بارك.

وذكرت شبكة "أوبتا" الإحصائية أن نجوموها يستعد لخوض المباراة رقم 18 في البريميرليج الليلة، ليتساوى مع الرقم المميز المُسجل باسم مايكل أوين بـ18 مباراة، عندما كان بنفس عمره.

وأظهر نجوموها تألقا لافتا جعل مدربه الهولندي آرني سلوت يثق في قدراته من أجل قيادة الهجوم في بعض المباريات، كما سجل هدفا مهما في الفوز 3-2 على نيوكاسل بالدوري الأول من الدوري هذا الموسم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك