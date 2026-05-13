إيران: السيطرة على هرمز ستوفر عائدا يعادل ضعف عائداتنا النفطية

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، إن السيطرة على مضيق هرمز ستوفر لطهران عائدا اقتصاديا يعادل ضعف عائداتها النفطية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال فعالية بمحافظة خراسان الرضوية شرقي البلاد.

وأشار نيا إلى أن الحرس الثوري يسيطر على الجزء الغربي من مضيق هرمز، بينما تسيطر القوات البحرية التابعة للجيش على الجزء الشرقي منه.

وادعى أن الشعب الإيراني أجبر الولايات المتحدة على الخروج من المنطقة.

وتابع: "إن السيطرة على مضيق هرمز ستوفر عائدا اقتصاديا يعادل ضعف عائداتنا النفطية. كما أن رقابتنا في المضيق ستزيد من قوتنا في السياسة الخارجية".

وبدأت واشنطن وتل أبيب حربًا على إيران في 28 فبراير، وردّت طهران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل الإعلان عن هدنة مؤقتة في 8 أبريل بوساطة باكستانية.

واستضافت إسلام أباد في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب، قبل أن يعلن ترامب لاحقًا تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع تعثر المفاوضات بدأت واشنطن في 13 أبريل فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على مضيق هرمز، لترد طهران بمنع المرور في المضيق إلا بعد التنسيق معها.