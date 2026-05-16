وجه محمد صلاح، لاعب ليفربول، رسالة هامة لجماهير فريق قبل رحيله عن "الريدز" بنهاية الموسم الجاري.

وكان صلاح قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعدما توصل لاتفاق مرضي مع إدارة ناديه.

وتلقى ليفربول هزيمة قاسية مساء أمس الجمعة بنتيجة 4-2 من أستون فيلا في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 37 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الآتي:

"لقد شهدتُ هذا النادي ينتقل من الشك إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى البطولة، لقد تطلّب الأمر عملاً شاقاً، وكنتُ دائماً أبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي على الوصول إلى هذه المرحلة، لا شيء يُشعرني بالفخر أكثر من ذلك".

"كان انهيارنا أمام هزيمة أخرى هذا الموسم مؤلماً للغاية، ولا يستحقه مشجعونا، أريد أن أرى ليفربول يعود إلى كونه الفريق الهجومي القوي الذي يخشاه الخصوم، ويعود إلى كونه فريقاً يحصد الألقاب، هذه هي كرة القدم التي أعرف كيف ألعبها، وهذه هي الهوية التي يجب استعادتها والحفاظ عليها للأبد، لا مجال للتفاوض بشأنها، وعلى كل من ينضم إلى هذا النادي أن يتأقلم معها".

"لا ينبغي أن يكون ليفربول مجرد فريق يفوز ببعض المباريات هنا وهناك، جميع الفرق تفوز بالمباريات".

"سيظل ليفربول دائماً نادياً يعني الكثير لي ولعائلتي، أريد أن أراه ينجح لفترة طويلة بعد رحيلي".

"كما قلتُ دائماً، التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل هو الحد الأدنى، وسأبذل كل ما في وسعي لتحقيق ذلك".