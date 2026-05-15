أحمد فتحي يقود إنبي مؤقتًا بعد رحيل حمزة الجمل

قررت إدارة إنبي تكليف أحمد فتحي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، بتولي القيادة الفنية بصورة مؤقتة خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب انتهاء مهمة حمزة الجمل مع الفريق البترولي بانتهاء تعاقده.

ويأتي قرار الإدارة في توقيت يستعد فيه إنبي لخوض مواجهة مرتقبة أمام وادي دجلة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تراهن الإدارة على خبرات الجهاز الحالي لعبور هذه المرحلة المهمة.

وفي الوقت ذاته، تواصل إدارة النادي بحث ملف المدير الفني الجديد، بعدما بدأت بالفعل دراسة عدد من السير الذاتية للمدربين المرشحين لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وفضّل مسئولو إنبي تأجيل حسم هوية المدرب الجديد إلى ما بعد انتهاء مشوار الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر، من أجل توفير حالة من الاستقرار داخل الفريق خلال المنافسات الحالية.