كريم كحلة يتوج بذهبية الخطف في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال ويُحطم الرقم الأفريقي

واصل أبطال مصر تألقهم في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال، بعدما توّج اللاعب كريم كحلة بالميدالية الذهبية في منافسات الخطف، ضمن البطولة المقامة حاليًا بمدينة الإسماعيلية، محققًا إنجازًا استثنائيًا بتحطيم الرقم الأفريقي.

ونجح كحلة في حصد ذهبية الخطف بعد أن رفع 170 كجم في منافسات وزن أقل من 94 كجم، ليسجل رقمًا أفريقيًا جديدًا يؤكد تفوقه القاري.

وتستضيف الإسماعيلية منافسات بطولة أفريقيا للكبار، إلى جانب بطولة البحر المتوسط لرفع الأثقال، خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة 27 دولة من أفريقيا ودول البحر المتوسط، في حدث رياضي كبير يعكس قدرة مصر على تنظيم البطولات القارية والدولية وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وشهدت منافسات اليوم مشاركة عدد من أبرز لاعبي المنتخب الوطني، في مقدمتهم سارة سمير في وزن 86 كجم، إلى جانب ميار عبد القادر وفاطمة صادق في وزن فوق 86 كجم، بالإضافة إلى عبد الرحمن يونس في وزن 88 كجم، وأحمد عاشور وكريم كحلة في وزن 94 كجم.