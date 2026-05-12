البنتاجون يرفع تقديرات تكلفة الحرب على إيران إلى 29 مليار دولار

قامت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بتحديث تقديراتها لتكاليف الحرب ضد إيران بزيادة عدة مليارات من الدولارات اليوم الثلاثاء.

وقال مسئول البنتاجون جولز هيرست، إن الوزارة تتوقع الآن أن تكون تكلفة الحرب "أقرب إلى" 29 مليار دولار حتى الآن، مقارنة بنحو 25 مليار دولار المقدرة في نهاية أبريل.

وقال هيرست، خلال شهادته أمام لجنة بمجلس النواب، إن الزيادة ترجع إلى "تكلفة إصلاح واستبدال المعدات" بالإضافة إلى "تكاليف التشغيل العامة".

ووفقا لهيرست، تم إنفاق معظم الأموال المستخدمة في الحرب، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير، على الذخائر.

وتأتي شهادة هيرست في الوقت الذي يسعى فيه البنتاجون حاليا للحصول على موافقة على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.

وينص مقترح ميزانية إدارة الرئيس دونالد ترامب للعام المالي 2027 على تخصيص ما يقرب من 1.5 تريليون دولار للدفاع.