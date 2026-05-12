وزير الدفاع الألماني: ثمة بوادر على حدوث تحول في الحرب لصالح أوكرانيا

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن اعتقاده أن هناك بوادر على التحول في الحرب الروسية الأوكرانية.

وبعد زيارته لمراكز قيادة أوكرانية في شرق البلاد، أوضح بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم استخلاص المزيد من الاستنتاجات لصالح الجيش الألماني من الخبرات الأوكرانية في الاستخدام القتالي لأنظمة الأسلحة غير المأهولة.

وخلال تجوله في منطقتي زابوروجيا ودنيبرو، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "أعتقد أن الأوكرانيين لديهم زخم حقيقي الآن. فروسيا تمر بمرحلة ضعف، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسة الداخلية، أو حتى في ميدان القتال".

وأضاف: "الأوكرانيون يحرزون تقدماً هائلاً، وأصبحت الضربات الموجهة ضد البنية التحتية العسكرية الروسية في العمق أكثر إيلاماً وباتت تترك أثراً واضحاً".

وتلقى بيستوريوس في مراكز القيادة الأوكرانية شروحاً حول كيفية استخدام الطائرات المسيرة في عمليات الاستطلاع واستهداف أنظمة الأسلحة والجنود الروس، كما تمكن من متابعة عمليات جارية بنفسه.

يذكر أن أوكرانيا طورت، لاسيما منذ العام الماضي، قدرات من شأنها أن تفيد الجيش الألماني أيضاً كجزء من شراكة استراتيجية.

وقال بيستوريوس: "يتحدث الكثيرون اليوم عن مرحلة حاسمة في الحرب، ربما تكون لصالح أوكرانيا".

وأشار إلى أن التوقعات المتشائمة للغاية بشأن مسار الحرب لم تعد قائمة اليوم

وتقوم القوات الأوكرانية، بشن هجمات على أهداف تقع خلف خطوط الجبهة، انطلاقا من مقر قيادة مخفي يتبع لفوج الاقتحام رقم 475.

ويُمنع التصوير داخل مركز القيادة هذا، كما تفرض قيود صارمة على الدخول إليه.

من جانبه، قال إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة زابوريجيا، مبررا إجراءات السرية القصوى: "من هنا تُدار العمليات النشطة، والعمليات النشطة تعني قتل الروس".

ويُعد مركز القيادة نفسه هدفاً محتملاً للقوات الروسية.

ويجلس عشرات الجنود أمام شاشات ضخمة، حيث تُعرض في نوافذ صغيرة متعددة مشاهد بث حية قادمة من طائرات الاستطلاع المسيرة ومن الطائرات الانقضاضية المزودة برؤوس حربية.

وفي رحلة البحث عن "العدو"، يقوم الجنود الأوكرانيون بتقريب الصورة "خاصية زوم" لفحص الحقول وما بين أغصان الغابات، بينما تحلق المسيرات الهجومية فوقها في دوائر.

وعن طبيعة التحرك، قال أحد الضباط: "علينا أولاً استهداف طياري المسيرات المعادية، وفي الخطوة الثانية تدمير المدفعية. أما الخطوة الثالثة، فتتمثل في إنشاء منطقة موت بعرض 20 كيلومتراً والحفاظ عليها، بحيث لا يمكن لأحد التحرك فيها بحرية".

ويهدف هذا التكتيك إلى تدمير مواقع "العدو" لدرجة تسمح لجنود المشاة بالتقدم إليها تحت حماية المركبات المدرعة.

ونجح الأوكرانيون مؤخراً في تحقيق ذلك بشكل متزايد، بعد أن كانوا في العام الماضي غالباً ما يتبعون سياسة تراجع بطيء.