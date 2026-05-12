 كاف يختار الثنائي وفا وسليمان لإدارة لقاء أوغندا والكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا للناشئين
الأربعاء 13 مايو 2026 12:51 ص القاهرة
كاف يختار الثنائي وفا وسليمان لإدارة لقاء أوغندا والكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا للناشئين

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 12 مايو 2026 - 11:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مايو 2026 - 11:59 م

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الثنائي المصري محمود وفا حكمًا للساحة، ومحمد مجدي سليمان لإدارة لقاء منتخبي أوغندا والكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في أولى مباريات المنتخبين ببطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا.

ويضم طاقم التحكيم: محمود وفا عاشور حكمًا للساحة، ويعاونه كل من الجزائري ياسين بن سلامة مساعدًا أول، والمصري محمد مجدي سليمان مساعدًا ثانيًا، والجزائري محمد رفيق عوينة حكمًا رابعًا.

ومن المقرر إقامة اللقاء غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد محمد السادس بالدار البيضاء، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا، والتي تمتد فعالياتها حتى 2 يونيو المقبل.


