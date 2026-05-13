رابطة العالم الإسلامي تدين عملية تسلل عناصر إيرانية لجزيرة بوبيان الكويتية

أدانت رابطة العالم الإسلامي عملية التسلل التي نفذتها مجموعة مسلحة من الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ أعمال عدائية في جزيرة "بوبيان" الكويتية.

وجدد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس، الدعوة إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية، التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار وجهود خفض التصعيد في المنطقة.

وشدد على التضامنِ الكاملِ مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.