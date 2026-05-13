البحرين تُدين استهداف الحرس الثوري الإيراني لأمن واستقرار دولة الكويت

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمخطط مرتبط بالحرس الثوري الإيراني استهدف المساس بأمن دولة الكويت واستقرارها، وذلك من خلال محاولة تسلل بحرية غير مشروعة عبر المياه الإقليمية الكويتية إلى أراضيها بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت والقوانين والأعراف الدولية، ومبادئ حسن الجوار، وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية -في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين /بنا/- تضامن المملكة الكامل مع الكويت، وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها، ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال العدائية، مشيدةً بكفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الكويتية ويقظتها في إحباط هذا المخطّط والتصدي للعناصر المتورطة فيه.

وجدد البيان دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمطالبة إيران بالالتزام بوقف أعمالها العدائية ومخططاتها التي تستهدف دول المنطقة وشعوبها المسالمة، وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذًا لقرار مجلس الأمن (2817)، ولقرار مجلس حقوق الإنسان (61/1) بما يسهم في تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.