قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الثلاثاء، إن المسيرة البحرية العسكرية التي تردد أنها تحمل متفجرات وتم اكتشافها في جزيرة يونانية الأسبوع الماضي هي أوكرانية الصنع، واصفا الحادث بأنه تهديد للملاحة في البحر المتوسط و"قضية خطيرة للغاية".

وعثر صياد في جزيرة ليفكادا على المسيرة داخل كهف ساحلي في 7 مايو وسحبها بالقرب من ميناء قريب، وجرى نقلها بعد يوم إلى قاعدة بحرية في البر الرئيسي لفحصها وتم تدمير المتفجرات في وقت لاحق، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية.

وقال وزير الدفاع اليوناني: "لدينا الآن يقين أنها مركبة سطحية مسيرة أوكرانية".

ولم ترد السلطات الأوكرانية على الفور على طلب للحصول على تعليق.

وأدلى ديندياس، بهذه التصريحات في بروكسل خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه سيثير القضية مع زملائه الأوروبيين ومع المسئولين الأوكرانيين مباشرة.

وقال ديندياس: "أنتم تدركون أن وجود مركبة مسيرة بحرية يؤثر على حرية الملاحة ويؤثر أيضا على أمن الملاحة.. هذه قضية خطيرة للغاية".