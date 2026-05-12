إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: نفترض أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر مايو

قالت إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء إنها تفترض أن يظل مضيق هرمز في حكم المغلق حتى أواخر مايو.

وأضافت في بيان، أن تقديراتها تشير أن أن تستأنف حركة الملاحة تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل، وهو ما دفعها إلى رفع توقعاتها لأسعار وقود السيارات في الولايات المتحدة، وفق وكالة رويترز.

ولفتت إلى أنها تتوقع أن تبلغ عمليات توقف إنتاج النفط المرتبطة بحرب إيران ذروتها عند نحو 10.8 مليون برميل يوميا في مايو.

كما توقعت الإدارة الأمريكية، أن تضطر إيران إلى خفض إنتاج النفط نتيجة للحصار الأمريكي بقدر ما، ولفتت إلى أن أسعار النفط الخام ستكون أعلى بمقدار 20 دولارا للبرميل إذا ظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر يونيو مقارنة بالتوقعات الحالية التي تفترض فتحه في أواخر مايو.

وأدى إحكام إيران قبضتها على مضيق هرمز في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، مع تعطل ملايين البراميل يوميا من صادرات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط، وهو ما أجج المخاوف من نقص الوقود حول العالم.

وفي الولايات المتحدة، بلغت أسعار البنزين والديزل وأنواع وقود أخرى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ما يشكل تحديا سياسيا كبيرا للرئيس دونالد ترامب قبل أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.



