تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط يدفعان وول ستريت إلى التراجع

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملات، صباح اليوم الثلاثاء، على خلفية تراجع أداء أسهم شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 0.4% عن مستواه القياسي الذي سجله أمس.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 179 نقطة أي بنسبة 0.4% بحلول الساعة التاسعة 35 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.6%.

وسجلت بعض الأسهم التي حققت مكاسب ضخمة من ازدهار الطلب على الذكاء الاصطناعي أكبر تراجع اليوم. على سبيل المثال تراجع سهم شركة ميكرون تكنولوجي بنسبة 3.9% مقابل ارتفاعه منذ بداية العام الحالي بنحو 179% على سبيل المثال.

كما تراجع سهم كور ويف بنسبة 5% مقابل مكاسب بلغت 60% منذ بداية العام، وتراجع سهم برودكوم بنسبة 1.6% وهو أحد أكبر الأسهم تأثيرا على اتجاه السوق ككل.

وبدأت موجة تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعاملات أسواق آسيا، حيث انخفض مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 2.3% بعد وصوله أمس إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، بسبب المخاوف من تدخل حكومي لإعادة توزيع الارباح الاستثنائية لقطاع الذكاء الاصطناعي على المواطنين.

كما تضررت وول ستريت، من ارتفاع أسعار النفط على خلفية الخوف من استمرار حالة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3.4% إلى 107.72 دولارا للبرميل.