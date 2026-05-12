بوتين يتلقى تقريرا عن نجاح إطلاق صاروخ سارمات العابر للقارات

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريرا، من سيرجي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية، تحدث فيه عن اختبار منظومة صواريخ سارمات.

واطلع الرئيس الروسي على تقرير كاراكاييف حول نجاح اختبار منظومة صواريخ سارمات عبر تقنية الفيديو، وفق وكالة سبوتنيك.

وصرح بوتين، بأن العمل على تطوير وتعزيز قوى الردع في روسيا مستمر ولم ينقطع منذ بداية سنوات الألفين.

وقال خلال اللقاء: "لقد استؤنف العمل على تطوير قوى الردع في روسيا وهو مستمر دون توقف منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبصراحة، لم يكن لدينا وقت لذلك حينها، يجب قول ذلك صراحة حيث كانت روسيا تمر بمرحلة صعبة للغاية في تاريخها".

وأكد بوتين، أن "سارمات" هي أقوى منظومة صاروخية في العالم، حيث تزيد القدرة الإجمالية للشحنة القتالية التي يحملها الصاتروخ عن أربعة أضعاف القدرة الإجمالية لأي نظير غربي مماثل.