ترامب: كوبا تطلب المساعدة وسنجري محادثات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن كوبا تطلب المساعدة، مؤكدا أنه سيتم التحدث بين الجانبين.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "لم يتحدث إلي أي من الجمهوريين قط عن كوبا، وهي دولة فاشلة ولا تسير إلا في اتجاه واحد، نحو الأسفل! كوبا تطلب المساعدة، وسنتحدث!!! في الوقت الحالي، أنا في طريقي إلى الصين!".

وهدد ترامب بأن كوبا ستكون "التالية" بعد أن قبض الجيش الأمريكي على رئيس فنزويلا في وقت سابق هذا العام، وفرض منذئذ عقوبات مالية جديدة ووسع نطاق عقوبات أخرى.

وفرضت إدارته حصارا على الوقود، وقيدت السفر من الولايات المتحدة والتحويلات المالية إلى الدولة الجزرية، وسعت إلى ثني الحلفاء الإقليميين عن التعاقد مع الأطباء الكوبيين.

ودعت الصين، التي يزورها ترامب هذا الأسبوع للقاء نظيره الصيني شي جين بينج، واشنطن إلى إنهاء الحظر والعقوبات المفروضة على هافانا على الفور.



