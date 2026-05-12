الصحة اللبنانية: استشهاد مسعفين وإصابة مسعفة خلال محاولتهم إنقاذ مصاب في النبطية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد مسعفين اثنين وإصابة مسعفة خلال محاولتهم إنقاذ مصاب في مدينة النبطية.

وذكر بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، أن "العدو (الإسرائيلي) استهدف بشكل مباشر فريق الدفاع المدني في مدينة النبطية، ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة مسعفة بجروح خلال محاولتهم إنقاذ مصاب إستشهد بدوره".

وأضاف البيان، أن "هذا الاستهداف دليل إضافي على استباحة العدو (الإسرائيلي) للقانون الدولي الإنساني وضربه بعرض الحائط كل الأعراف الدولية"، مؤكدا إن "وزارة الصحة العامة مصممة على عدم الصمت على هذه الجرائم التي لا تسقط بمرور الزمن".

وبينما يستعد لبنان واسرائيل لجولة تفاوض جديدة في واشنطن، تواصل القوات الاسرائيلية شنّ هجمات دامية خصوصا على جنوب البلاد، أوقعت منذ سريان الهدنة في 17 أبريل 380 شهيدا على الأقل، وفق السلطات.