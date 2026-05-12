السعودية والأردن تؤكدان استمرار التشاور حول الجهود المبذولة لأوضاع المنطقة

أكدت المملكة العربية السعودية والأردن، اليوم الثلاثاء، ضرورة استمرار التشاور حول الجهود المبذولة للأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تلقى اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، جرى خلاله "بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن".

وخلال الأيام القليلة الماضية، نشطت الدبلوماسية السعودية، في إطار المساعي الإقليمية للحفاظ على التهدئة، وإيجاد حلول مستدامة للصراع القائم حالياً.

وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الاثنين، مباحثات هاتفية، مع نظيريه الباكستاني والإيراني، تركزت حول الوساطة في المنطقة.

وتحولت إسلام آباد، في الآونة الأخيرة إلى وسيط رئيسي بين الولايات المتحدة وإيران، بدعم من دول إقليمية بينها السعودية وقطر، التي كثفت اتصالاتها مع واشنطن وطهران للدفع نحو حلول سياسية وتثبيت وقف إطلاق النار.