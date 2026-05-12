الاتحاد الأوروبي واليمن يبحثان إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن

بحث الاتحاد الأوروبي، واليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن في البلاد التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، عبر بيان مقتضب، أن سفير الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه، ومعه السفيرة الفرنسية كاثرين قرم كمون، التقيا في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد بوزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي.

وأضاف البيان، أن اللقاء ناقش الوضع الأمني، وإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في اليمن، والجهود الأوسع نطاقا لتعزيز مؤسسات الدولة.

وأكد الاتحاد الأوروبي، التزامه بدعم استقرار اليمن ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وتأتي هذه المباحثات وسط مساع محلية ودولية لتوحيد القوات الأمنية والعسكرية في اليمن تحت قيادة واحدة، في واقع مليئ بالتعقيدات.

وفي مناطق سيطرة الحكومة، توجد العديد من التشكيلات العسكرية والأمنية، غير أن مجموعات متعددة منها مازالت غير خاضعة لوزارتي الدفاع والداخلية، ما يؤثر على مسار تعزيز الأمن والسيطرة في مناطق سيطرة السلطات المعترف بها دولياً.

وتأتي الجهود مع عودة الاغتيالات إلى العاصمة المؤقتة عدن التي استعادت الحكومة السيطرة عليها هذا العام، بعد سنوات من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل).

وفي 3 مايو الجاري، اغتال مسلحون، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية في عدن وسام قايد بعد اختطافه في قضية، وذلك بعد أسبوع من اغتيال مدير مدارس النورس الأهلية القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح عبدالرحمن الشاعر، في حادثتين تحولتا إلى قضية رأي عام وسط إدانات محلية ودولية واسعة.