رونالدو يتحدى بنزيما في التشكيل الرسمي لديربي النصر والهلال

يخوض نادي النصر مباراة قوية ومصيرية للغاية أمام الهلال في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، في ديربي العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 82 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منافسه الهلال، صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة، علمًا بأن الهلال تتبقى له مباراة مؤجلة.

ويدخل النصر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - عبدالإله العمري و إينيجو مارتينيز.

خط الوسط: علي الحسن - مارسيلو بروزوفيتش - كينجسلي كومان و ساديو ماني.

الهجوم: جواو فيليكس و كريستيانو رونالدو.

على الجانب الآخر يدخل الهلال مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: متعب الحربي - حسان تمبكتي - روبين نيفيز و ثيو هيرنانديز

خط الوسط: محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش و ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم - سالم الدوسري و كريم بنزيما.