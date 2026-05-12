ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص متهمين بالتعدي على زوجة احدهما، واختطاف نجلهما، لخلافات زوجية في الشرقية.

تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام زوجها وأصدقائه يحملون أسلحة بيضاء بالتعدى عليها بالضرب واختطاف نجلها بالشرقية لخلافات زوجية بينهما .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية، من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من زوجها ، 4 من معارفه – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، لقيامهم بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وإختطاف نجلهما يبلغ من العمر سنتين ونصف، والتوجه بة لمحل إقامته بمحافظة الفيوم لوجود خلافات زوجية بينهما "متداول بشأنها عدد من القضايا".

أمكن ضبط المشكو فى حقهم 5 أشخاص، وبحوزتهم السيارتين "ساريتين الترخيص" المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف "زوج الشاكية" بأن نجلهما مقيم رفقة والدته وعدم رغبته فى إقامته معها ، لتقصيرها فى رعايته وإرتباطها بعلاقة عاطفية مع آخر .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيقات.