بايرن ميونخ يضع جفارديول هدفًا لتدعيم الدفاع في الصيف

دخل المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول، لاعب مانشستر سيتي، دائرة اهتمامات نادي بايرن ميونخ تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، طلب التعاقد مع جفارديول من أجل تعزيز خط دفاع الفريق في الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي البافاري ستبدأ التواصل مع مانشستر سيتي لمعرفة المطالب المالية الخاصة بالتخلي عن اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

ويستمر عقد جفارديول مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2028، ما يمنح النادي الإنجليزي موقفًا قويًا في أي مفاوضات محتملة بشأن مستقبله.