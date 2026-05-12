الإمارات تدرج 16 فردا و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني

قررت الإمارات، إدراج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية؛ لارتباطهم بحزب الله اللبناني، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك في القرار رقم (63) لسنة 2026م الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 16 فردا جميعهم من الجنسية اللبنانية و5 كيانات في قائمة الإرهاب المحلية، تقع مقراتها جميعا في لبنان، وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في الإمارات.

ويأتي القرار في إطار حرص الإمارات على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وبموجب القرار، على جميع الجهات الرقابية القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسمائهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.