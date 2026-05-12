العراق وألمانيا يحبطان مخططا إرهابيا خطيرا في هامبورج

أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في العراق، اليوم الثلاثاء، أن العراق وألمانيا تمكنا من إحباط مخطط إرهابي خطير كان في مراحل تحضيرية متقدمة يستهدف تنفيذ اعتداء ضد تجمعات مدنية داخل مدينة هامبورج الألمانية.

ونقل موقع مجلس القضاء الأعلى في العراق عن رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات، قوله إن "إحباط هذا المخطط الإرهابي في مدينة هامبورج الألمانية جاء بعد تبادل معلومات وأدلة ذات أهمية عالية بين الجانبين، الأمر الذي أسهم في دعم إجراءات الرصد والتحقيق، وتمكين الجانب الألماني من اتخاذ التدابير العاجلة لمنع وقوع الهجوم قبل تنفيذه".

وأضاف أن "هذه العملية جاءت في إطار توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان بضرورة تعزيز مسارات التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات مع الدول الصديقة، ولا سيما في الملفات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وذكر أن "نجاح هذه الجهود يعكس أهمية التنسيق القضائي والأمني المشترك في إحباط المخططات الإرهابية قبل وقوعها، وحماية أرواح المدنيين، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والدولي".