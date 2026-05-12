سجل الميزان التجاري التونسي، عجزا بقيمة 6. 2 مليار دولار أمريكي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة تقدر بنسبة 7.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

وكشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن زيادة الصادرات بنسبة 9.5% مع تحسن المنتجات الزراعية، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 7.9% مدفوعة بواردات الطاقة والمواد الغذائية أساسا.

وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 75.1% مقابل 74% خلال نفس الفترة من عام 2025.

ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، حيث تبلغ الصادرات الموجهة للسوق الأوروبية أكثر من 71% من إجمالي الصادرات التونسية إلى الخارج، فيما تشكل السلع الأوروبية 45.5% من مجموع الواردات التونسية.