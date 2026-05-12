جرافات إسرائيلية تهدم نحو 50 محلا تجاريا فلسطينيا قبيل مشروع طريق مرتبط بالمستوطنات

هدمت جرافات إسرائيلية، عشرات المحال التجارية الفلسطينية على أطراف بلدة تقع جنوب شرق القدس هذا الأسبوع؛ لتمهيد الأرض قبيل مشروع طريق مرتبط بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إسرائيل، إن عمليات الهدم ضرورية لتمهيد الأرض لشق طريق يخدم المجتمعات الفلسطينية، لكن مسئولين فلسطينيين يقولون إن الطريق جزء من خطة أوسع لإبعاد المركبات الفلسطينية عن طريق سريع جديد يتم بناؤه لخدمة المستوطنات الإسرائيلية المجاورة.

ويعد هذا المشروع جزءا من قطاع استراتيجي في الضفة الغربية يعرف باسم إي 1، والذي تقوم إسرائيل بتطويره بنية منع إقامة دولة فلسطينية.

وقالت هجيت عوفران، مديرة مجموعة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان: "المحلات التجارية التي تم هدمها هي المكان الذي تخطط فيه إسرائيل لبناء طريق جديد من شأنه تحويل كل حركة المرور الفلسطينية إلى ذلك الطريق حتى يتمكنوا من إغلاق منطقة إي 1 بالكامل أمام الفلسطينيين".

وجرت عمليات الهدم، اليوم الثلاثاء في بلدة العيزرية، بعد أقل من أسبوع من تلقي بعض المالكين إخطارات بإخلاء محلات بنيت بدون تصاريح، واستأنف المحامون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، لكن عمليات الهدم استمرت.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على الشئون المدنية في الضفة الغربية، إن المنشآت تعيق شق الطريق المخطط له لربط البلدات الفلسطينية.

وأوضحت إسرائيل، إن نظام الطرق الجديد يهدف إلى حل مشكلة الازدحام وتحسين نوعية الحياة في البلدات الفلسطينية في المنطقة.

وتقول جماعات حقوقية والسلطة الفلسطينية المدعومة دوليا، إن عمليات الهدم مرتبطة بخطط إسرائيل لإصلاح قطاع النقل وإنشاء أنظمة طرق منفصلة لحاملي الهوية الإسرائيلية والفلسطينية.

ويقولون إن مشروع النفق والطريق الالتفافي المخطط له من قبل إسرائيل، سيعيد توجيه حركة المرور الفلسطينية بعيدا عن طريق سريع إسرائيلي رئيسي يربط المستوطنات المجاورة بالقدس، مما يؤدي فعلياً إلى عزل السائقين عن مساحات واسعة من الأراضي.