أبو الغيط يدين تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد عبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل غير القانوني والعدائي إلى جزيرة بوبيان الكويتية واشتباكها مع لقوات المسلحة الكويتية؛ مما تسبب في إصابة أحد منتسبيها في انتهاك صارخ لسيادة وأمن دولة الكويت، وخرق فاضح لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026.

وأكد أبو الغيط، أن هذا التسلل الإيراني المسلح للجزيرة الكويتية يعد سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها وتصعيدا خطيرا يتعين فضحه والتصدي له، إذ يكشف عن نية مبيّتة لزعزعة الاستقرار الإقليمي في ظرف بالغ الحساسية.

وشدد على رفض التصعيد الإيراني الممنهج خلال الأيام الأخيرة الذي طال عددا من الدول العربية الخليجية من استهداف الأراضي والمياه الخليجية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وصولا إلى محاولة التسلل البري في جزيرة بوبيان الكويتية.

وطالب إيران بالوقف الفوري لجميع أعمالها العدائية ضد الدول العربية ومحملا إياها المسؤولية كاملة عن هذه الأعمال وتبعاتها.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الأمين العام التضامن الكامل مع دولة الكويت وحقها في الدفاع الشرعي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ودعم كل الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها.

وأكد أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد لدولة الكويت هو أمر مدان ومرفوض على طول الخط.