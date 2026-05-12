الرئيس اللبناني يعرب عن أسفه لاستشهاد عنصرين من الدفاع المدني في استهداف إسرائيلي

أعرب الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، اليوم الثلاثاء، عن بالغ حزنه وأسفه لاستشهاد عنصرين من الدفاع المدني اليوم؛ جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، مشددا على عزمه مواصلة الاتصالات والتحركات الدبلوماسية بهدف حماية السيادة اللبنانية.

وأعرب عون، في بيان، "عن بالغ حزنه وأسفه لاستشهاد عنصرين من الدفاع المدني اليوم جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، رغم إعلان وقف إطلاق النار، معتبرًا أن استهداف العاملين في المهام الإنسانية والإغاثية يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ولكل المبادئ الإنسانية".

وشدّد الرئيس اللبناني، "على عزمه على مواصلة الاتصالات والتحركات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي، بهدف حماية السيادة اللبنانية وضمان أمن اللبنانيين واستقرارهم".

وأكد رئيس الجمهورية، أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوّض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة، وأنه لن يتوانى عن العمل مع الجهات الدولية المعنية من أجل وقف الانتهاكات المتكررة وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وتقدّم الرئيس عون، "بأحرّ التعازي من عائلتي الشهيدين ومن جهاز الدفاع المدني"، مثنيًا على "التضحيات التي يبذلها عناصره في سبيل حماية المواطنين وإنقاذ الأرواح في أصعب الظروف".

وكانت غارة إسرائيلية، قد استهدفت عصر اليوم بشكل مباشر فريق الدفاع المدني في مدينة النبطية في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة مسعفة بجروح خلال محاولتهم إنقاذ مصاب استشهد بدوره.