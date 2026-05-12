قطر تدين تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري الإيراني إلى الكويت لتنفيذ أعمال عدائية

أدانت دولة قطر، تسلل مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية ضد دولة الكويت الشقيقة، واشتباكها مع القوات المسلحة الكويتية قبل إلقاء القبض عليها، مما تسبب بإصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية، وتعّده اعتداءً سافراً على سيادة الكويت وتطوراً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، الدعم الكامل لدولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها، كما أثنت في هذا السياق على يقظة السلطات الكويتية ونجاحها في التعامل مع الحادثة.

وشدّدت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على الدول الشقيقة، باعتبارها انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، محاولة التسلل التي قامت بها مجموعة من العناصر الإيرانية إلى جزيرة بوبيان بدولة الكويت الشقيقة، والتي أسفرت عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية.

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة دعمها لكافة الخطوات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية أمنها وشعبها، وصون سيادتها على أراضيها في مواجهة أي ممارسات تستهدف استقرارها.

وجددت مصر التأكيد على موقفها الراسخ والداعم للأشقاء في دولة الكويت، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف زعزعة استقرار دول الخليج الشقيقة أو المساس بسيادتها.





