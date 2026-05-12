أبو الغيط يدين اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريين

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات جريمة اختطاف ناقلة نفط على متنها ثمانية بحارة مصريين، فضلاً عن بحارة من جنسيات أخرى أثناء إبحارها في المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل محافظة شبوة اليمنية واقتيادها قصراً إلى المياه الإقليمية الصومالية في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وشدد أبو الغيط على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة وضمان سلامتهم والتعاون الفعال بين جميع الأطراف المعنية.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تضامن الأمين العام الكامل مع مصر ومع جميع البحارة المختطفين، ومثمناً التحركات الدبلوماسية المصرية لتحرير البحارة وضمان سلامتهم، مؤكداً على أن أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن جزء من الأمن القومي العربي وأي تهديد له يمس مصالح الدول العربية كلها.