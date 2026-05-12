قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بريًا وبعدة آليات عسكرية، بريف القنيطرة الجنوبي، جنوبي سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إن قوة إسرائيلية توغلت بريًا، اليوم، في طريق يربط عدة قرى بريف القنيطرة الجنوبي.

وأوضحت "سانا"، أن القوة الإسرائيلية المؤلفة من 5 آليات عسكرية توغلت على طريق قرى المشيدة، المعلقة، الحيران، ‏الرفيد، ثم انسحبت من المنطقة؛ دون أن يُسجل أي اعتداءات أو حالات اعتقال.

وأمس الإثنين، توغلت قوة للاحتلال على الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة، بريف القنيطرة الشمالي، جنوبي سوريا، ونصبت حاجزًا عسكريًا. في حين قصفت قوة عسكرية محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من خلال التوغلات المتكررة في الجنوب السوري، وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتخذة في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي.