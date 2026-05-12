بيريز يحسم جدل استقالته من ريال مدريد: لن أرحل

حسم رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز الجدل الدائر حول مستقبله، مؤكدًا استمراره في منصبه وعدم صحة ما تردد بشأن نيته الاستقالة خلال الفترة الحالية.

وقال بيريز في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن ما يتم تداوله بشأن رحيله عن رئاسة النادي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أنه مستمر في قيادة ريال مدريد بشكل طبيعي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الجدل داخل النادي بعد تراجع النتائج هذا الموسم، عقب خسارة الفريق أمام برشلونة في الكلاسيكو بهدفين دون رد، وهو ما أثر على فرص الفريق في المنافسة على البطولات.

وكان ريال مدريد قد خرج دون أي لقب خلال الموسم الحالي، بعدما فشل في التتويج بجميع المسابقات المحلية والقارية، بينما حسم برشلونة رسميًا لقب الدوري الإسباني.