كامل الوزير: ننظر إلى مصلحة المواطن في أي مشروع وإلا مكناش عملناه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارة النقل تعمل وفق مهمة محددة كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى جعل مصر مركزا للتجارة الإقليمية.

وأشار خلال تصريحات عبر فضائية «صدى البلد» على هامش زيارته إلى الصعيد، إلى بدء التشغيل التجريبي لميناء دندرة النهري بمحافظة قنا، منوها أن الميناء يكتسب أهمية كونه يتوسط ثلاث مناطق رئيسية لصوامع الغلال

وأضاف أن عملية النقل الأقماح تعتمد على نظام «النقل متعدد الوسائط» الذي يربط بين النقل النهري والسكك الحديدية، من خلال وصلة بطول 900 متر لربط الميناء النهري بشبكة القطارات، مع إمكانية استخدام الشاحنات في الأماكن التي لا تصل إليها السكك الحديدية.

وأوضح أن الميناء يبلغ طوله 250 مترا مخصص حاليا للصب الجاف النظيف مثل القمح وفول الصويا والذرة وعباد الشمس، لافتا إلى إمكانية نقلها من الميناء إلى مناطق التصنيع بداخل مصر أو عبر النهر إلى مينائي دمياط وإسكندرية للتصدير.

ولفت إلى كل مشروعات الوزارة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، قائلا: «أي مشروع لنا ننظر إلى مصلحة المواطن وإزاي المشروع يخدم المواطن وإلا مكناش عملناه».

واستشهد ببدء التشغيل التجريبي لكوبري «أبو شوشة» بعد انتهائه، وكوبري «أبو تشت» المهم، موضحا أن هذه الكباري لا تحل مشكلة العبور على المزلقانات فقط، ولكنها تعالج الأزمات المرورية في هذه المناطق وضمان وصول المواطنين بأمان.